В одной из школ Тернополя открыли музей-крыивку УПА

В Тернополе в одной из школ открыли музей-крыивку УПА.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам инициатора создания музея, учителя истории Инны ГАЙДАМАХИ, «наша криёвка воспроизводит помещение повстанцев. Здесь представлены и тогдашние предметы быта, оружие, одежде воинов УПА. Гостями музея недавно стали представители всеукраинского форума «Формула успеха правового государства глазами детей». Дети из донецкой, киевской, лисичанской делегаций были поражены увиденным. Они фотографировались возле всех экспонатов, а затем оставили много позитивных отзывов».

По ее словам, в музее запланировано периодически проводить экскурсии для учеников местных школ, а также для тех детей, которые приезжают жить в семьях тернопольских семей с востока Украины на Рождественские и Пасхальные праздники.

Ученики и учителя школы, которые приобщились к созданию музея, собирали свидетельства у воинов ОУН-УПА, получали от них фото тех времен и другие вещи, которые стали экспонатами музея.