По факту изнасилования девушки в Симферополе возбуждено дело

По факту изнасилования девушки в г. Симферополе, которую нашли с многочисленными ранами от укусов собак, прокуратурой АРК возбуждено уголовное дело. Об этом Украинским национальным новостям сообщили в пресс-службе ведомства

"15 марта в 7 часов в с. Каменка г. Симферополя обнаружено местную жительницу 1985 года рождения с телесными повреждениями, предположительно укусами животных. Пострадавшая была доставлена в больницу, где скончалась. Из указанного поводу правоохранительными органами проведено доследственную проверку, в ходе которой установлено, что на месте обнаружения потерпевшая была оставлена двумя местными жителями 1994 и 1995 годов рождения", - говорится в сообщении прокуратуры.

С учетом обстоятельств совершения данного преступления, а также собранных по делу объективных данных возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.152 УК Украины по факту изнасилования потерпевшей.

В прокуратуре сообщили, что по делу проводятся следственные действия и назначены судебные экспертизы. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении двух задержанных меры пресечения в виде содержания под стражей.