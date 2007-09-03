Янукович пригласил к себе ”будущих министров”

Сегодня премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил 21 украинского школьника – призеров различных международных школьных олимпиад в 2007 году.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония поздравления прошла в зале заседаний Кабинета министров.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он специально выбрал этот зал для того, чтобы дети смогли ощутить атмосферу, в которой проходят заседания правительства и принимаются важные для страны решения, поскольку некоторые из этих детей в будущем вполне смогут стать министрами.

В.ЯНУКОВИЧ отметил важность побед школьников на международных олимпиадах, поскольку это дает возможность создавать представление об Украине за рубежом.

«Вы вместе со мной, с правительством, с государством работаете и рисуете позитивный портрет или образ нашей страны – вы занимаетесь, как и мы, имиджевой политикой», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал детям успехов в дальнейшей жизни, учебе и работе и подарил часы и свою книгу.

Во встрече с премьер-министром принимали участие дети из Киева, Херсона, Донецка, Львова, Хмельницкой, Харьковской, Кировоградской областей, Одессы и Крыма, которые стали призерами международных школьных олимпиад во Вьетнаме, в Иране, в России, в Канаде, в Турции и в Хорватии.