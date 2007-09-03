Азарову помешали засуха и Ющенко

Основными причинами аномально высокой инфляции в июне - июле были засуха и нестабильная политическая ситуация.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ журналистам 1 сентября.

«Кто из нас мог предсказать, что нас постигнет такое большое несчастье как засуха, кто мог предсказать, что у нас так резко вырастут цены на нефть, вырастут цены на металл, а это базовый ценообразующий показатель. Поэтому пока мы идем в тех параметрах, которые мы себе заложили. И самое главное и последнее: когда мы в сентябре и октябре прошлого года, а вернее, в сентябре, в большей степени занимались расчетом инфляции 2007 года, кто мог предположить, что наш уважаемый господин Президент пойдет на такое обострение социально-экономической ситуации и распустит Верховную Раду. Ведь в основе вот этой аномальной для июня, июля инфляции лежат политические решения, политическая ситуация. И когда я в апреле месяце говорил о том, что Украина еще испытает на себе последствия этого политического решения, я имел в виду не апрель и не май, и не июнь, я имел в виду, что мы еще на себе, на своей шкуре, испытаем последствия этого решения в этом году, в следующем, 2009 и 2010 году», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также подчеркнул, что точно спрогнозировать показатель инфляции на тот или иной период практически невозможно, в связи с чем прогнозный и фактический показатели очень редко совпадают.

"Когда нас упрекают, что мы не точно рассчитали инфляцию, я не принимаю эти упреки, потому что, если кто-то знает, как рассчитывается инфляция и вообще является специалистом в этой области, то он прекрасно знает, что нигде, ни в одной стране мира и никогда предварительные прогнозы инфляции не совпадают с реальным показателем. Нигде такого нет. И если бы нашелся специалист, который бы сказал, что безошибочно, с точностью до одной десятой, будет рассчитывать инфляцию, то этому человеку смело можно присуждать Нобелевскую премию. Нет таких специалистов. Поэтому упреков этих я не принимаю», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в Украине инфляция в июле против июня т.г. составила 1,4%, в январе-июле (к декабрю прошлого года) - 5,6%.

Инфляция в июле 2007 года против июля 2006 года составила 13,5%, в январе-июле 2007 года против января-июля 2006 года - 11,2%

При формировании государственного бюджета на 2007 год Кабмин исходил из прогноза показателя инфляции 7,5%, роста ВВП - 6,5%, роста промышленного производства - 8%.

Согласно майскому прогнозу Европейского банка реконструкции и развития, в нынешнем году темпы инфляции составят 7,2%, рост украинского ВВП - 5,8% при дефиците Госбюджета 2,7%.

По прогнозу Международного валютного фонда, в 2007 году в Украине ожидается инфляция в 11,3%, рост ВВП - на уровне 5% при годовом дефиците бюджета 4,1%.

Всемирный банк прогнозирует рост инфляцию в Украине в 2007 году на уровне 9,7%, ВВП - 6%.