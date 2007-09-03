Как выросла стоимость земли в пригороде Киева за минувшую неделю

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство c 27 августа по 2 сентября выросла на 0,65% (на 36 долл.) - до 5 564 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

По данным компании, рост стоимости земельных участков наблюдался в Киево-Святошинском – на 6 долл, до 8 762 долл., Обуховском – на 122 долл., до 7 088 долл./сотка, Бориспольском – на 29 долл., до 5 562 долл./сотка, Вышгородском – на 21 долл., до 5 407 долл./сотка, Броварском - на 150 долл., до 4 432 долл./сотка, Васильковском – на 68 долл. , до 4 317 долл./сотка, Кагарлыкском - на 69 долл., до 1 293 долл./сотка и Фастовском районах - на 25 долл., до 1 046 долл./сотка.

При этом снижение стоимости земли зафиксировано в Бородянском - на 10 долл., до 2 323 долл./сотка, Макаровском - на 54 долл., до 2 119 долл./сотка и Барышевском районах - на 64 долл., до 913 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе - 26%, Васильковском - 23%, Киево-Святошинском - 16%, Бориспольском - 13%, Броварском - 11%, Обуховском - 5%, Бородянском - 3%, Вышгородском - 2%, Кагарлыкском - 0,6%, Барышевском - 0,2%, Фастовском районе - 0,2%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство c 20 по 26 августа снизилась на 0,05% (на три доллара) - до 5 528 долл. за сотку.