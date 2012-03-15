В Одессе обманутые инвесторы снова угрожают перекрыть движение

В Одессе около полусотни обманутых инвесторов, вложивших 6 млн. долл. в строительство жилого дома «Золотое руно», собрались сегодня на акцию протеста на перекрестке улиц Малиновского и Первой станции Люстдорфской дороги, требуя выполнения обязательств компанией-подрядчиком и заказчиком – Управлением капитального строительства Одесского горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держали лозунги: «Стройке «Золотое руно» – 8 лет», «Заказчик – УКС горсовета» и другие, требуя встречи с руководством города для возобновления строительства дома, в квартиры которого должны были вселиться, согласно договорам, еще в 2008 году.

В случае игнорирования законных требований, заявили журналистам участники акции, инвесторы «готовы заблокировать движение автотранспорта на этом оживленном перекрестке областного центра».

Одесситы сетуют, что до сих пор на месте строительства 27-этажного монолитно-каркасного жилого комплекса, можно увидеть только часть фундамента. Ответа на вопрос, когда будет возведен жилой дом, от руководства генподрядной фирмы и УКСа горсовета, люди не могут добиться, уклоняется от ответственности и руководство Одесской мэрии.

Только угроза перекрыть движение на магистрали вынудила встретиться с участниками акции протеста исполняющего обязанности вице-мэра по вопросам строительства Олега ПОДГАЙНОГО, который пригласил представителей обманутых инвесторов прибыть сегодня в 16.30 в горсовет для обсуждения вопросов, связанных с выполнением обязательств генподрядной фирмы и УКСа горсовета по возведению жилого комплекса «Золотое руно».

Как сообщал УНИАН, 12 марта с. г. застройщики 10-этажного жилого дома улице Бочарова, 45 в Суворовском районе Одессы заблокировали движение на Николаевской автодороге, вследствие чего тысячи жителей города не смогли добраться утром на работу. Люди ушли с проезжей части на тротуар лишь после прибытия на место акции протеста вице-мэра Одессы, который назначил встречу с инвесторами в горсовете по вопросам выполнения обязательств компанией-подрядчиком.

В ходе предвыборной кампании, напомнили участники акции, нынешний мэр Одессы Алексей КОСТУСЕВ обещал избирателям достройку дома №45 по улице Бочарова, в котором ими приобретены квартиры