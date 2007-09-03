Поляки успокаивают потерпевших от фосфорной аварии

Польская экспертиза установила отсутствие угрозы здоровью потерпевших от фосфорной аварии жителей села Ожидова.

Об этом сообщает “Немецкая волна” со ссылкой на результаты польской экспертизы.

Исследование специалистов лаборатории Подкарпатського воеводства показало, что содержание фосфора в почве, воздухе и воде не превышает предельно допустимых норм.

В то же время в комментарии „Немецкой волны” ведущий специалист Института экологии Карпат Оксана МАРИСКЕВИЧ отметила, что методика, по которой работают официальные учреждения, не дает полной картины последствий загрязнения „так, чтобы это вопрос закрыть полностью”. В частности, заметила научный работник, никто не исследовал перемещения фосфорных соединений в почве. „В основном, смотрят только верхние слои – до 40 см максимум. Но никто не смотрит, что делается на глубине 60-70 см”, - отметила О.МАРИСКЕВИЧ.

Исследование иностранными специалистами проводилось по требованию жителей Ожидова.

Справка УНИАН. 16 июля в Буском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красное-Броды возле станции Ожидов Львовской железной дороги произошла авария грузового поезда. В результате аварии сошли с рельс 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелись.

Во время ликвидации пожара образовалась туча из продуктов горения, в зону поражения попали 14 населенных пунктов Буского района и отдельные территории Радеховского и Бродовского районов области.