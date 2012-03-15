Почти 80% украинцев не довольны экономической ситуацией (опрос)

Абсолютное большинство населения недовольно как политической (71%), так и экономической ситуацией в Украине (79%).

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии.

По данным социологов, выразительное недовольство прослеживается среди жителей всех регионов: экономической ситуацией недовольны 85% респондентов в Западном, 80% - в Центральном, 77% - в Южном и 73% - в Восточном регионе;

политической ситуацией недовольны 80% в Западном, 71% - в Центральном, 66% - в Восточном и 65% - в Южном регионах.

Почти две трети жителей Украины - 65% - считают, что дела в стране идут в неправильном направлении: в Западном регионе так считают 75% опрошенных, в Центральном – 66%, в Восточном – 62% и в Южном – 58%.

*** КМИС проводил опрос 9-19 февраля 2012 года. Методом интервью опрошен 2031 респондент во всех областях Украины (включительно с городом Киевом) и в Крыму по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.