УГКЦ и РКЦ выступили против пропаганды гомосексуализма

Украинская греко-католическая церковь и Римско-католическая церковь выступают против пропаганды гомосексуализма и предоставления юридических прав однополым бракам.

Об этом говорится в совместном обращении Синода Украинской греко-католической церкви и Конференции Римско-католической церкви в Украине, текст которого размещен на официальном сайте УГКЦ .

“Во многих странах мира, в частности Запада, в юридической плоскости делаются попытки уничтожить семью и допустить развращение детей. Такие попытки чаще всего являются инициативой деятелей гомосексуальной среды, при поддержке СМИ. Такие действия противоречат не только христианским ценностям, но и природному моральному закону, который основывается на здравом смысле и внутреннем императиве делать добро и избегать зла. Разными способами общество пытаются убедить, что во имя толерантности и политической правильности следует это принимать, или, по крайней мере, закрывать глаза на зло, которое несут с собой гомосексуальные союзы, делающие вид и пародирующие «священные супружеские узы», а также считать нормальным усыновление детей такими связями. Здоровые традиционные взгляды игнорируются, замалчиваются или высмеиваются. Эти пагубные тенденции не имеют границ, и постепенно они проникают также и в наше общество и страну”, - говорится в обращении.

Представители церквей напоминают, что Святое Писание осуждает гомосексуальные связи как следствие и проявление греха. “Нельзя допустить, чтобы гомосексуальные связи посягнули на права, исключительно принадлежащие супругам и семье”, - отмечается в документе.

“Согласно Конституции Украины, права каждого человека защищены. В то же время в результате лживой гомосексуальной пропаганды постепенно складывается такая ситуация, когда в защите, в том числе юридической, сегодня нуждается самая драгоценная часть общества, которой является и должна остаться семья”, - отмечается в заявлении.

“Поэтому благословляем всех на деятельность, направленную на спасение, укрепление и поддержку супругов и семьи и защиту детей перед моральным развращением. Молим Господа хранить от искушений злого духа, который коварно соблазняет нас очень невинными, на первый взгляд, предложениями”, - отмечают в УГКЦ и РКЦ.