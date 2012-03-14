В Запорожье водитель застрелил пешехода и ранил милиционера

В Запорожье 51-летний автомобилист в результате конфликта на дороге из травматического пистолета смертельно ранил 28-летнего пешехода и подстрелил милиционера.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, инцидент, приведший к смерти 28-летнего безработного и ранению сотрудника ППС, произошел 9 марта в Шевченковском районе Запорожья.

«9 марта около 10 вечера на ул. Возрождения в ходе ссоры, возникшей между двумя прохожими и 51-летним водителем авто, автовладелец выхватил устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями и дважды выстрелил в 28-летнего безработного запорожца, который без сознания упал на землю. Второй прохожий – сотрудник ППС, находившийся в момент происшествия в не на службе и бывший в гражданской одежде получил травматическое ранение предплечья», - сообщили в отделе связей с общественностью, - отметив, что после завершения ссоры таким образом, стрелявший сам доставил пострадавших в больницу.

В отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области так же сообщили, что ранения, полученные 28-летним пешеходом, оказались смертельными: мужчина скончался в больнице.

На сегодняшний день, в отношении 51-летнего бизнесмена-автомобилиста, который по данным правоохранителей, заявляет, что начал стрелять, защищаясь от ножа, который якобы был у пешеходов, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – «Умышленное убийство».

Ведется следствие.