Часы обратного отсчета к Евро-2012 уже не выдерживают

С 14 до 18 марта технические службы будут обновлять программное обеспечение Часов обратного отсчета времени к Евро-2012, установленных у центрального входа в здание Киевской городской государственной администрации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Главное управление по вопросам подготовки Евро-2012.

Как сообщила компания, занимающаяся техническим обслуживанием часов, в указанный период будут выполняться работы по замене кластеров и обновлению программного обеспечения часов, поскольку определенные электронные и механические части часов не выдерживают перепада напряжения.

В связи с этим в отмеченный период Часы обратного отсчета времени к Евро-2012 будут периодически выключаться.