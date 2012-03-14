На станции «Выдубичи» - паника, платформа забита людьми

В Киеве произошло загорание в светильнике на потолке станции метро «Осокорки». Сейчас в связи с чрезвычайной ситуацией закрыты 3 станции метрополитена - «Славутич», «Осокорки», «Позняки».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП “Киевский метрополитен”, движение поездов организовано между станциями “Харьковская” – “Красный хутор” и от станции “Сырец” до “Выдубичей”.

В результате пожара никто не пострадал. Когда будет восстановлено нормальное движение поездов на Сырецко-Печерской линии метро - пока не известно.

Между тем, в частности, на станции "Выдубичи" собралось очень много людей. Работники милиции и станции не объясняют причин, почему не курсируют поезда через станции «Славутич», «Осокорки» и «Позняки».

На станции «Выдубичи» платформа заполнена людьми, многие из которых не могут сориентироваться, куда выходить.

Все время по громкой связи передаются сообщения о том, чтобы люди пользовалось дальше наземным транспортом, поскольку три станции по техническим причинам не будут работать длительное время.