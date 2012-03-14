В Киеве дымит метро «Осокорки»: очевидцы говорят, там нечем дышать

В Киеве в 16.44 на платформе станции метро "Осокорки" обнаружены возгорания пластикового покрытия, которым обшит потолок.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций Украины.

На тушение по повышенному рангу выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС. Сейчас на месте происшествия работают 6 звеньев газодымозащитной службы, 15 единиц техники. Проведена эвакуация людей.

В 17.30 возгорание локализовано.

По показаниям очевидцев, из воздухосборников станции валит густой дым. Люди, которые выходят со станции, говорят, что там «нечем дышать».