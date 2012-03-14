Против николаевских ублюдков ополчился весь город

В Николаеве общественность обещает следить за каждым шагом милиции в расследовании зверского изнасилования Оксаны МАКАР. Завтра в центре города состоится очередная акция протеста.

Об этом УНИАН сообщил организатор акции протеста Юрий КРУЦЫЛОВ.

Он отметил, что после обнародования информации о зверском преступлении в отношении О.МАКАР - «поднялся весь Николаев», по Интернету активно переписываются молодежь, которая готова участвовать в акциях протеста. Следующую встречу активисты назначили на завтра, 15 марта, на 16.00, они соберутся в центре города - на площади Ленина.

«Мы будем организовываться, создавать свою организацию и отслеживать каждый шаг милиции и прокуратуры, все дела, все запросы, все!», - заявил Ю.КРУЦЫЛОВ.

Он говорит, что именно во время проведения акции протеста в прокуратуре было принято решение о взятии под стражу троих подозреваемых в совершении преступления.

«Я вчера первый раз видел, как за три минуты в прокуратуре позвонил заместитель прокурора области, заместитель прокурора города, прокурор города. Они говорили: прокурор Центрального района бежит сюда с личным делом, чтобы вам объяснить. Я видел, как чиновники дрожали, что начальники милиции реально боялись. Грубо говоря, мы за полчаса акцией под прокуратурой вчера перевернули, и их (подозреваемых в совершении преступления – УНИАН) «закрыли». При мне закрывали. Мы будем требовать для этих ублюдков пожизненного!».

То, что преступников задержали в тот же день, участники акции считают своей первой победой.

Как сообщал УНИАН, потерпевшая 19-летняя О.МАКАР с ожогами 55% тела находится в областном центре термической травматологии в крайне тяжелом состоянии. Девушке ампутировали руку и врачи рассматривают возможность дальнейших операций.

По данным следствия, 10 марта в Николаеве трое мужчин заманили в квартиру 19-летнюю девушку и изнасиловали ее. После чего, чтобы скрыть следы преступления, придушили и попытались ее сжечь. 11 марта трех подозреваемых задержали, однако двоих из них потом отпустили под подписку о невыезде.

Как стало известно, подозреваемые оказались сыновьями влиятельных экс-чиновников. Один из них - сын бывшего прокурора Центрального района г. Николаева, а второй - сын бывшей главы Еланецкой райгосадминистрации. Однако, как утверждают в областной прокуратуре, никакого отношения к бывшему прокурору Центрального района ни один из задержанных не имеет. Информацию о том, что второй является сыном экс-главы РГА, в ведомстве подтвердили.

13 марта в Николаеве состоялись две акции протеста против решения отпустить на подписку о невыезде двух подозреваемых в зверском изнасиловании О.МАКАР.

После этого 13 марта по представлению прокуратуры Николаевской области суд принял решение об аресте троих подозреваемых.

Однако сегодня мать девушки заявила нашему корреспонденту, что следователи пытаются приуменьшить вину троих подозреваемых в совершении преступления.

Т.СУРОВИЦКАЯ рассказала, что вчера вечером, после 18-ти часов, в палату пришел судмедэксперт, который произвел экспертизу, и следователь Центрального райотдела. По словам матери потерпевшей, следователь начал разговор в развязном тоне: «Ну, что, лежим? Ну, давай, рассказывай!». Т.СУРОВИЦКАЯ говорит, что по направленности задаваемых вопросов она поняла, что следователь клонит к тому, что девушка добровольно согласилась на близость. «Сейчас они перекручивают на «по согласию». Крутят на эту статью», - сказала Т.СУРОВИЦКАЯ.