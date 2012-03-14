Католики Одессы бьют тревогу: в городе разрушают памятник архитектуры

Одесская община верующих Римско-католической церкви требует от Генерального прокурора Украины и властных структур, обеспечивающих охрану объектов культурного наследия, привлечения к ответственности лиц, причастных к умышленному разрушению одесского памятника архитектуры № 2952 - здания, входившего в прошлом веке в храмовый комплекс кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы.

Об этом заявил на пресс-конференции в нижнем храме собора юрист общины Владимир БОШТАН, отметив, что «заявление о привлечении к ответственности виновных в совершении преступления по признакам ч.1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины направил полмесяца назад Генпрокурору Виктору ПШОНКЕ епископ Одесско-Симферопольский Бронислав БЕРНАЦКИЙ». Однако, по его словам, меры прокурорского реагирования пока не приняты.

Между тем, отметил В.БОШТАН, «специалистами Управления охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации бесспорно установлено, что владельцы частного предприятия «Модесса», нарушая в прошлом году в процессе ремонта здания-памятника архитектуры № 2952 требования ст. 26 Закона Украины «Об охране культурного наследия», умышленно повредили одну из боковых стен».

Юрист представил участникам пресс-конференции официальный документ, подписанный начальником Управления охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации Надеждой ШТЕРБУЛЬ, в котором приведены официальные выводы специалистов Управления, которые провели осмотр повреждений здания-памятника по улице Екатерининской, 33.

Как отмечается в заключении специалистов Управления, вопреки требованиям согласованной проектной документации, правонарушители на боковом фасаде здания прорубили на месте «оконного проема двери, а на близлежащем газоне - твердое покрытие для подхода к двери».

Руководствуясь ст.30 Закона «Об охране культурного наследия», Управлением охраны объектов культурного наследия «составлен акт о совершении правонарушения в сфере охраны культурного наследия» и 18 января текущего года направлено предписание дирекции ООО «Модесса» с требованием - «приведение здания-памятника и прилегающей к нему территории в соответствии с согласованной проектной документации».

Начальник Управления Н.ШТЕРБУЛЬ также считает необходимым "принять штрафные санкции к лицам, по вине которых допущены правонарушения, в соответствии с требованиями статей 44 и 45 Закона «Об охране культурного наследия ».

Напомним, 22 февраля около 300 представителей католической общины одесского кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы Римско-католической церкви также провели акцию молитвенного стояния против попыток рейдерского захвата земли, прилегающей к храму, и бездеятельности городских властей.

Прихожане держали в руках плакаты с надписями: «Католики Одессы не являются гражданами второго сорта», «Основатели Одессы Ришелье, Ланжерон, Дерибас тоже были католиками», «Прокуроры МОЛИЦКИЙ и ФУРТАТ, не позволяйте игнорировать закон» и другие.

По словам прихожанки храма Валентины РОМАНОВСКОЙ, «верующие возмущены попытками коммерческой структуры захватить территорию, прилегающую к собору на Екатерининской улице, 33, и бездеятельностью властей».

В частности, епископ Римско-католической церкви Б.БЕРНАЦКИЙ сказал журналистам, что «уже 20 лет вместе с членами общины безуспешно обращается в мэрию с просьбами узаконить прихрамовую территорию - от ворот до стен храма».

Б.БЕРНАЦКИЙ напомнил, что прилегающее к храму здание, в котором еще полвека назад жил католический священник, а дети одесситов изучали Катехизис, было незаконно отчуждено, и в этом помещении основана коммерческая фирма.

«Мало того, что власти здание продали, - отметил епископ, - так теперь его хозяин хочет забрать у нас прихрамовую территорию. Снимают церковные ворота, срезают замки. Если все это буде продолжаться, мы не сможем проводить крестные ходы вокруг храма...», - сказал Б.БЕРНАЦКИЙ.

По его словам, власти Одессы уже трижды в прошлом году отказывали верующим католикам в проведении крестного хода. «Без объяснения причин нам запретили пройти даже по тротуару рядом с собором, - подчеркнул епископ. - Это позор, что мы, одесситы, не имеем права пройти по тротуару...», - сказал епископ.

Участники акции обнародовали обращение, в котором, в частности, говорится, что в течение "последних нескольких месяцев в расположенном рядом с собором здании магазина проводятся ремонтные работы, а также перерыт двор снаружи здания, делаются подъезды к нему и блокируются подъезды к костелу, что свидетельствует о попытках владельцев захватить землю незаконным путем».

Прихожане заявили, что органы местной власти и прокуратуры, куда обращались представители общественности, "не действуют, фактически покрывая действия рейдеров в центре города. Своим выходом на улицу мы желаем вынести в публичную сферу ту проблему, которую представители муниципальной власти пытаются скрыть от общественного внимания ".