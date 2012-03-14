Депутаты хотят запретить украинцам курить в барах и на стадионах

Депутаты хотят запретить украинцам курение минимум в общественных местах. Штрафы за нарушение составляют 10 тысяч гривен.

Как сообщает ТСН, первый круг законопроект уже прошел. Впрочем, противников у него достаточно как в депутатском зале, так и на улицах. В перечень запрещенных для курения мест вошли рестораны, метро, ​​транспортные остановки, больницы, стадионы. Закрыть обещают даже святую святых Верховной рады - курительную, где все время возникают тайные переговоры и информация, которая опережает события.

Несогласные с табачным запретом депутаты уже обещают курить в сессионном зале, и приглашают журналистов курить на балконах. Вместе с тем авторы закона заявляют, что у производителей сигарет в парламенте сильное лобби. На это они отвечают смертельной статистикой: в Украине ежедневно насчитывается 440 смертей от рака. Пассивные курильщики - в зоне риска не менее, чем те, кто держит в руках сигарету. Депутаты также ссылаются на мировой опыт. Так в Ирландии за курение в пабе грозит штраф в 3 тысячи евро. В США в некоторых штатах курить нельзя даже на улице. В Европе дискутируют даже о запрете курить в собственных автомобилях. В Канаде и частично в США такой запрет уже ввели: курить нельзя, если в машине есть дети.

