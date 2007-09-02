Украинцы завоевали ”серебро” танцевального Евровидения (фото)
10:12, 02 сентября 2007Общество
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Каждая пара представила два танца
|Юсси Ваанен и Катя Коуккула
|Илья Сидоренко и Юлия Окропиридзе
Зрители оценивали танец, хореографию, костюмы и выбор музыки. Каждая пара представила два танца: один - на выбор из стандартной или латиноамериканской бальной программы, один - в свободной форме, отражающий национальную культуру их страны. Местом проведения конкурса стал телецентр BBC, трансляцию мероприятия вели 24 международных телеканала.
Фото с официального сайта Евровидения
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