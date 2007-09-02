Украинцы завоевали ”серебро” танцевального Евровидения (фото)

На первом танцевальном конкурсе "Евровидение", прошедшем в субботу в Лондоне, победу праздновал дуэт из Финляндии Юсси Ваанен (Jussi Vaananen) - Катя Коуккула (Katja Koukkula). Как передает Лента.ру со ссылкой на АFP, украинцы Илья Сидоренко и Юлия Окропиридзе заняли второе место, ирландцы Мик Донеган (Mick Donegan) и Никола Берн (Nicola Byrne) оказались третьими. Российской паре Мария Ситтель - Владислав Бородинов удалось занять лишь седьмое место.Среди оставшихся 13 участников худший результат показала Швейцария - пара из этой страны не смогла заработать ни одного очка.

Зрители оценивали танец, хореографию, костюмы и выбор музыки. Каждая пара представила два танца: один - на выбор из стандартной или латиноамериканской бальной программы, один - в свободной форме, отражающий национальную культуру их страны. Местом проведения конкурса стал телецентр BBC, трансляцию мероприятия вели 24 международных телеканала.

Фото с официального сайта Евровидения