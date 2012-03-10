На одессита, который игрался с гранатой, завели дело
Установлено, что потерпевший работает помощником юриста в одной из одесских фирм.
В Одесской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, который пострадал во время попытки разобрать запал ручной гранаты.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, установлено, что потерпевший работает помощником юриста в одной из одесских фирм. Медикам он рассказал, что травму руки получил в результате взрыва пакета с неизвестным содержанием, который ему якобы вручил неизвестный гражданин.
Позже милиция выяснила, что мужчина получил травму в результате неосторожного обращения с запалом от ручной гранаты, который он пытался разобрать у себя дома.
"В отношении потерпевшего возбуждено уголовное дело за незаконное обращение с боеприпасами. Откуда у мужчины граната - выясняется", - сообщили в милиции.