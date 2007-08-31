Что думают украинские дети про выборы и политиков (социсследование)

В предвыборные кампании втянуты даже дети, еще не имеющие права голоса. При этом именно они дают наиболее здравые оценки происходящему в политической жизни Украины. Таковы результаты исследования «Украина глазами детей», проведенного Институтом Горшенина в рамках годовой программы «МЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВЫБОРА».

Десятиклассница Маша советует: «Прекратить перевыборы. Их много, а толку от них никакого». В сознании детей выборы неразрывно связаны с бесполезной тратой денег, пустыми обещаниями и бессмысленными дорогостоящими кампаниями.

Анастасия из Киева (10 класс) советует «больше денег тратить не на предвыборную кампанию, а на людей, которые в этом нуждаются. Просто, читая газеты, видишь такие цифры – 5 млн., 7 млн., от которых чуть не теряешь сознание». Десятиклассник из Сум уверен: «Скоро будут выборы, а деньги на финансирование будут отбирать у людей».

Также дети указывают и на очевидные для них «пустые» слоганы, которые политики преподносят так, как будто серьезно в них верят: «Советую в предвыборной кампании не употреблять слоганов, не имеющих смысла, типа: «Мер усіх киян» или «Якщо немає слів, плюньте в мене»… так как это действует не на всех» (9 класс, г. Киев).

Девятиклассница Катя из Мариуполя дала более чем взрослую оценку происходящему: «Мне не нравится политическое давление на людей, которые от безысходности делают не всегда правильный выбор». И просто крик души девятиклассницы из Киева: «Мне не нравится бардак, который происходит в Украине, постоянные перевыборы, и каждый раз эти …предвыборные кампании (достало уже, честное слово!)».

Комментируя полученные результаты, эксперт Института Горшенина Владимир Застава отметил, что современные дети Украины – это качественно и принципиально новое поколение с новыми, европейскими ценностями.

«Наше исследование показало, что Современные украинские дети крайне чувствительны к абсурду и отсутствию смысла. Их не «заболтаешь», не возьмешь популизмом. Они четко фиксируют разрыв между словами и действиями политиков», - отметил эксперт.

Застава отметил, что украинские дети очень патриотичны по отношению к своей стране, но самым больным ее местом считают политику. «Для детей они – функционеры, которые должны выполнять свои обязанности. Большинство будущих избирателей уже сегодня говорят, что точно будут выбирать во власть других кандидатов. Поэтому уже в ближайшие годы стоит ожидать переформирования отечественной политической элиты», - заявил Владимир Застава.

Одним из наиболее показательных, по мнению эксперта Заставы, стало сочинение харьковчанки Юлии, учащейся в 11 классе: «Я считаю, что на данное время нет такой политической силы, способной в корне изменить ситуацию в Украине. Как будущий избиратель, я не вижу силы, достойной моего голоса»

Исследование проводилось 18-20 августа 2007 на базе Международного детского центра «Артек». Детям было предложено написать письменную работу по ряду предложенных тем. Всего в исследовании приняло участие 1603 детей 3-11 классов из всех областей Украины. Обработка результатов осуществлялась методом контент-анализа и качественного изучения текстов детских сочинений