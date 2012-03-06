Во Львове закончили психиатрическую экспертизу Доктора Пи
Андрея Слюсарчука перевели из львовской областной психиатрической больницы во львовское СИЗО
Андрея СЛЮСАРЧУКА, известного как „Доктор Пи”, перевели из львовской областной психиатрической больницы, где он с 2 февраля проходил судебно-медицинскую психиатрическую экспертизу, во львовское СИЗО, в котором он содержится по решению суда с ноября 2011 года.
Об этом сегодня УНИАН сообщил пресс-секретарь Управления Государственной пенитенциарной службы Украины во Львовской области Мирослав ДЕМКИВ.
Он отметил, что А.СЛЮСАРЧУК 2 февраля по решению суда был направлен в психиатрическую больницу для проведения судебно-медицинской психиатрической экспертизы.
1 марта А.СЛЮСАРЧУКА был возвращен в СИЗО после проведения психиатрической экспертизы.
“Экспертиза закончена. СЛЮСАРЧУК возвращен в ту же камеру в СИЗО, где он находился до обследованию”, - сказал М.ДЕМКИВ.
В то же время он отказался обнародовать результаты экспертизы.
„Результаты судебно-медицинской психиатрической экспертизы поступили в СИЗО, однако ни разглашать, ни комментировать их мы не имеем права. Результаты экспертизы будут приобщены к материалам дела. СЛЮСАРЧУК находится в той же камере, в которой находился до обследования. В камере он находится не один. Количество лиц, которые с ним находятся в камере, мы не сообщаем”, - отметил М.ДЕМКИВ.
Во львовской областной клинической психиатрической больнице корреспонденту УНИАН также отказались предоставить информацию относительно результатов проведенной экспертизы А.СЛЮСАРЧУКА.
Как сообщал УНИАН, А.СЛЮСАРЧУКА обвиняют в подделке дипломов об окончании ряда высших учебных заведений, в частности и российского медицинского университета.
Несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях А.СЛЮСАРЧУКА, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 миллионов цифр в числе «пи» после запятой, выигрывал шахматные партии у компьютера, цитировал наизусть текст с любой страницы «Кобзаря» и проводил вычисление с числами астрономического размера. А.СЛЮСАРЧУК также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей.
А.СЛЮСАРЧУК стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.
Однако в результате расследования газеты «Экспресс» выяснилось, что А.СЛЮСАРЧУК - самозванец, у которого нет ни диплома медицинского вуза, ни высшего образования. По данным СМИ, он калечил десятки людей, зафиксированы, как минимум, три смертельных случая.
В отношении А.СЛЮСАРЧУКА львовская милиция возбудила 2 уголовных дела - по подозрению в мошенничестве и по подозрению в использовании поддельных документов.
16 января 2012 года А.СЛЮСАРЧУКУ суд продлил срок содержания во Львовском СИЗО еще на два месяца – до 14 марта.