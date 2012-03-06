Во Львове закончили психиатрическую экспертизу Доктора Пи

Андрея СЛЮСАРЧУКА, известного как „Доктор Пи”, перевели из львовской областной психиатрической больницы, где он с 2 февраля проходил судебно-медицинскую психиатрическую экспертизу, во львовское СИЗО, в котором он содержится по решению суда с ноября 2011 года.

Об этом сегодня УНИАН сообщил пресс-секретарь Управления Государственной пенитенциарной службы Украины во Львовской области Мирослав ДЕМКИВ.

Он отметил, что А.СЛЮСАРЧУК 2 февраля по решению суда был направлен в психиатрическую больницу для проведения судебно-медицинской психиатрической экспертизы.

1 марта А.СЛЮСАРЧУКА был возвращен в СИЗО после проведения психиатрической экспертизы.

“Экспертиза закончена. СЛЮСАРЧУК возвращен в ту же камеру в СИЗО, где он находился до обследованию”, - сказал М.ДЕМКИВ.

В то же время он отказался обнародовать результаты экспертизы.

„Результаты судебно-медицинской психиатрической экспертизы поступили в СИЗО, однако ни разглашать, ни комментировать их мы не имеем права. Результаты экспертизы будут приобщены к материалам дела. СЛЮСАРЧУК находится в той же камере, в которой находился до обследования. В камере он находится не один. Количество лиц, которые с ним находятся в камере, мы не сообщаем”, - отметил М.ДЕМКИВ.

Во львовской областной клинической психиатрической больнице корреспонденту УНИАН также отказались предоставить информацию относительно результатов проведенной экспертизы А.СЛЮСАРЧУКА.

Как сообщал УНИАН, А.СЛЮСАРЧУКА обвиняют в подделке дипломов об окончании ряда высших учебных заведений, в частности и российского медицинского университета.

Несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях А.СЛЮСАРЧУКА, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 миллионов цифр в числе «пи» после запятой, выигрывал шахматные партии у компьютера, цитировал наизусть текст с любой страницы «Кобзаря» и проводил вычисление с числами астрономического размера. А.СЛЮСАРЧУК также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей.

А.СЛЮСАРЧУК стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Однако в результате расследования газеты «Экспресс» выяснилось, что А.СЛЮСАРЧУК - самозванец, у которого нет ни диплома медицинского вуза, ни высшего образования. По данным СМИ, он калечил десятки людей, зафиксированы, как минимум, три смертельных случая.

В отношении А.СЛЮСАРЧУКА львовская милиция возбудила 2 уголовных дела - по подозрению в мошенничестве и по подозрению в использовании поддельных документов.

16 января 2012 года А.СЛЮСАРЧУКУ суд продлил срок содержания во Львовском СИЗО еще на два месяца – до 14 марта.