В результате покушения на «Колю Ребенка» ранен еще один мужчина

В результате совершенного 5 марта в запорожском ресторане «Рыбацкий Стан» покушения на совладельца данного заведения Николая БИНЬКО (более известного в Запорожье с 90-х годов ХХ века как «Коля Ребенок» - УНИАН) огнестрельное ранение получил еще один мужчина.

Информацию об этом сегодня официально подтвердили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Запорожской области.

«В 23.40 на линию «102» поступило сообщение о том, что в 5-ю горбольницу обратился за медицинской помощью житель Запорожья, 1982 года рождения, с огнестрельным ранением в паховой области, которое он получил, находясь в кафе вместе с первым потерпевшим (Н.БИНЬКО, 1951 г. р. – УНИАН)», - говорится в сообщении ОСО, размещенном на официальном сайте ГУ МВД в области.

В сообщении так же утверждается, что вчерашние события в ресторане «Рыбацкий Стан» квалифицированы как «покушение на убийство».

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 через ч. 2 ст. 15 Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении отдела связей с общественностью.

Как сообщал УНИАН, 5 марта около 15.30 в милицию поступило сообщение о стрельбе в ресторане «Рыбацкий Стан» на Набережной магистрали (Орджоникидзевский район Запорожья).

«Выехав на место происшествия, сотрудники следственно-оперативной группы установили, что огнестрельное ранение получил совладелец ресторана Н.БИНЬКО, который сейчас находится в реанимации», - сообщили в руководстве ГУ МВД Украины в Запорожской области.

По неофициальным данным, неизвестные, ворвавшись на территорию ресторана, ранили его совладельца, после чего зверски избили, предположительно, битами. Сейчас Н.БИНЬКО находится в реанимационном отделении 5-й горбольницы Запорожья в крайне тяжелом состоянии.

Ведется розыск нападавших.