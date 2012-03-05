Укрзализныця хочет списать 30 тысяч вагонов «наследства СССР»
Через 3-4 года свыше 30 тыс. вагонов, которые есть сегодня есть, должны списать по сроку службы
Cрок эксплуатации более 30 тыс. украинских полувагонов из 56 тыс. полувагонов, которыми сегодня оперирует Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), через 3-4 года будет завершен.
Об этом в интервью УНИАН сообщил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Петр НАУМЕНКО.
«Основная масса тех полувагонов, которые мы получили от СССР в начале 90-х годов, свой срок дорабатывает. Через 3-4 года больше 30 тыс. вагонов, которые сегодня есть, мы должны будем списать по сроку службы», - сказал он.
П.НАУМЕНКО также сообщил, что «Укрзализныця» отказалась от стратегии продления сроков службы вагонного парка за счет ремонтов и приняла решение об обновлении вагонного парка за счет приобретения новых вагонов.
«Если мы будем продлевать срок службы, это будет невыгодно. Сегодня нужно повышать скорости, поднимать грузоподъемность, чтобы вагоны меньше заходили в ремонт, чтобы не направлять на ремонт после каждого рейса», - сказал он.
По словам П.НАУМЕНКО, на сегодняшний день «около 40% полувагонов работают сверх нормы после продления основного срока службы».
Он также отметил, что из 56 тысяч полувагонов, которыми оперирует «Укрзализныця», около 13 тыс. находятся в неисправном состоянии.
Подробнее о стратегии «Укрзализныци» по обновлению вагонного парка читайте на сайте «УНИАН. Экономика» http://economics.unian.net/rus/detail/121640.