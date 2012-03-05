В Запорожье расстреляли «Колю Ребенка»

В ресторане в центре Запорожья неизвестные расстреляли местного криминального «авторитета», известного как «Коля Ребенок».

Как сообщили УНИАН в руководстве ГУ МВД Украины в Запорожской области, информация о стрельбе в ресторане «Рыбацкий Стан» на Набережной (Орджоникидзевский район Запорожья) поступила сегодня около 15.30.

«Выехав на место происшествия, сотрудники следственно-оперативной группы установили, что огнестрельное ранение получил совладелец ресторана Николай БИНЬКО, который сейчас находится в реанимации», - сообщили в руководстве ГУ МВД Украины в Запорожской области.

По неофициальным данным, Н.БИНЬКО, более известный в Запорожье еще с 90-х годов XX века как «Коля Ребенок», получил огнестрельное ранение в голову.

Официальных данных об обстоятельствах совершения преступления и наличии либо отсутствии других пострадавших на данный момент нет.