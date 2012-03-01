В Одессе «почистили» банк, угрожая молотком

Сегодня в Одессе около 16:00 двое неизвестных ограбили отделение акционерного коммерческого банка «Финансы и кредит», расположенное на улице Балковской, 28.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в области.

«Вызов на тревожную кнопку Государственной службы охраны поступил в 16:03. Однако пока подъехали сотрудники Госслужбы, двое грабителей в масках успели скрыться в неизвестном направлении с прихваченными деньгами», – говорится в сообщении.

Руководитель Отдела Владимира ШАБЛИЕНКО уточнил, что «угрожая банковским работникам и одному посетителю, грабители завладели примерно 100 тысячами гривен и выбежали из помещения отделения банка». «В руках одного из напавших был пистолет, у другого – молоток», – отметил В.ШАБЛИЕНКО.

Правоохранительные органы предпринимают меры по выявлению и задержанию преступников, сообщили в УМВД.