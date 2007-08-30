В Британии считают, что от голода мир может спасти Украина

Британские экологи видят в Украине одно из ключевых государств, потенциал которых может помочь найти краткосрочный выход из продовольственного кризиса, который ожидается в мире. Для этого Украине необходимы интенсивное рыночное развитие и сельскохозяйственные реформы, считают специалисты. Ввиду тенденций развития альтернативных источников энергии, фермеры, которые раньше выращивали зерновые, все чаще делают ставку на культуры для производства биотоплива. Между тем растут цены на продовольство. Как отметил в интервью британскому изданию Guardian эксперт консалтинговой фирмы Deloitte Марк Гилл, мировые цены на кукурузу в этом году удвоились. В июне цены на пшеницу были самыми высокими за десятилетие. Британский эколог Джон Видал отмечает, что “наилучшим немедленным решением нынешней проблемы для мира, связанной с падением экспорта из США, было бы производство Украиной, Аргентиной, Польшей и Казахстаном больших объемов продовольства на экспорт”. Мировая продовольственная организация под эгидой ООН предусматривает, что спрос на биотопливо в ближайшие 3 года вырастет на 170%. А отчет Организации экономического сотрудничества и развития допускает, что в следующие 10 лет цены на продовольство в мире могут вырасти на 20 -50 процентов.

Немецкая волна