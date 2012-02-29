Весна развернулась на пороге

В Гидрометцентре считают, что весна придет в Украину не ранее середины марта.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна АДАМЕНКО отметила: «К сожалению, я не могу сказать, что весна на пороге. Украина вся в снегу, за исключением южных областей. Высота снежного покрова составляет от 6 до 20 см. Мы прогнозируем, что такая ситуация сохранится до середины марта. До этого времени активного развития весенних процессов в Украине не ожидается».

По ее словам, Гидрометцентр прогнозирует начало весенне-полевых работ в южных регионах во второй половине марта. «Развитие ситуации будет близко к нормальной климатической норме. Южные регионы, Крым в том числе, - это (начало полевых работ - УНИАН) будет вторая половина марта, скорее всего с 20 числа, а остальная часть территории - в первой декаде апреля», - сообщила она.

Т.АДАМЕНКО добавила, что в районах, где был недостаточный снежный покров, наблюдается значительное промерзание почвы, что также не будет способствовать ее вызреванию для начала весенне-полевых работ и будет сдерживать работы.