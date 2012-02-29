СМИ просят преждевременно не «очернять» трансплантологов

Управление охраны здоровья Николаевской областной государственной администрации взволновано преждевременными выводами, которые в большом количестве появились в СМИ по поводу задержания сотрудников Николаевского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Об этом сообщил начальник пресс-центра Управления охраны здоровья Николаевской ОГА Юрий БАГРЯНЦЕВ сегодня на пресс-конференции в Николаевском областном центре здоровья.

В частности, он сообщил о том, что Областным бюро судебно-медицинской экспертизы в 2003 году был заключен договор с государственным предприятием «БИОИМПЛАНТ». Есть Постановление Кабинета министров Украины от 18 февраля 2006 года №164, которое содержит перечень того, чем может заниматься бюро. В этот перечень входит, в том числе, и извлечение анатомических материалов для изготовления биоимплантантов.

«Это является законодательно определенной деятельностью, - подчеркнул Ю.БАГРЯНЦЕВ. – Считаю также необходимым отметить, что трансплантология предусматривает работу с живыми органами и тканями».

По словам Ю.БАГРЯНЦЕВА, в настоящее время Управление охраны здоровья Николаевской ОГА не получало никаких официальных обращений, запросов или предписаний по поводу задержания сотрудников Николаевского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Начальник бюро СМЭ в настоящее время находится в отпуске.

При этом Ю.БАГРЯНЦЕВ отметил, что Управление охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации взволновано преждевременными выводами, которые в большом количестве появились в СМИ.

Он сообщил, что после проведения проверки и анализа фактов, изложенных в СМИ, Управлением охраны здоровья будет предоставлена информация по указанному вопросу. «В случае установления нарушений виновные будут наказаны в соответствии с действующим законодательством, что подчеркнула лично начальник Управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации Светлана ХОТИНА», - отметил Ю.БАГРЯНЦЕВ.

Как сообщал УНИАН, СБУ 28 февраля сообщила, что 24 февраля сотрудники Службы безопасности Украины задержали членов организованной преступной группировки из числа сотрудников Николаевского областного бюро судебно-медицинской экспертизы (НОБСМЭ) во время погрузки анатомических материалов в автомобиль для дальнейшей транспортировки. При осмотре автомобиля также были обнаружены конверты с крупными суммами денег, предназначенных судмедэкспертам, причастным к незаконному изъятию анатомического материала.

СБУ установила, что в январе 2011 работники НОБСМЭ без получения соответствующей лицензии Минздрава, вопреки действующему законодательству изымали у доноров-трупов анатомические образования, ткани, их компоненты и фрагменты для дальнейшей незаконной продажи с целью изготовления биоимплантантов.

Пользуясь тяжелым морально-психологическим состоянием родственников умерших, работники бюро получали от них разрешения на снятие анатомических материалов обманом: предварительно сообщалось о необходимости изъятия только небольшой части ткани у умершего, а фактически изымалось от 20 до 50 фрагментов. Иногда такие согласия получались у посторонних лиц, а в документ вносились ложные сведения о степени родства лица, давших согласие.

По решению прокуратуры, следственным отделом управления СБУ в Николаевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 4 ст. 143 Уголовного кодекса Украины по факту незаконной торговли органами или тканями человека (карается лишением свободы до 5-ти лет).

В настоящее время проводятся безотлагательные оперативно-следственные действия по установлению обстоятельств совершения преступления, а также всех причастных к этому лиц, - сообщает пресс-центр СБУ.