Коммунисты хотят «украсить» Днепропетровск Брежневым

Днепропетровские коммунисты хотят установить в городе памятники бывшим генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу и первому секретарю ЦК Компартии Украины Владимиру Щербицкому, которые долгое время здесь жили и работали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель областной организации КПУ Сергей ХРАПОВ, отметив, что с таким предложением коммунисты выступили в рамках празднования 80-летия Днепропетровской области.

«Мы хотим установить бюсты или памятники Брежневу и Щербицкому, которые ничего плохого никому не сделали. Они жили и работали в нашем городе, стали выдающимися политическими деятелями, а также многое сделали для развития Днепропетровска. Уверен, что 90% населения согласится, чтобы память о них (Л.Брежневе и В.Щербицком) была увековечена в бюстах. Об установлении бюста Сталину речь не идет», - отметил С.ХРАПОВ.

По его словам, коммунисты собираются договариваться с властями Днепропетровской области, чтобы часть денег на бюсты выделили из областного бюджета в рамках празднования 80-летия Днепропетровской области.

С.ХРАПОВ отметил, что облорганизация КПУ уже в ближайшее время объявит сбор средств среди жителей области на создание бюстов Л.Брежневу и В.Щербицкому.

По его словам, бюсты, в зависимости от наличия денег, могут быть установлены или в текущем году, или в 2013-м - к 95-летию В.Щербицкого.