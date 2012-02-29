Губернатор: парк «Свема» принесет в экономику Сумской области $500 млн

До конца 2015 года индустриальный парк «Свема» (Шостка, Сумская область) принесет в экономику региона около 500 млн. долларов. Такие расчеты озвучил глава Сумской областной государственной администрации Юрий ЧМЫРЬ.

Как передает ЛIГАБiзнесIнформ, по его словам, на территории «Свемы» уже работают более 30 предприятий, наиболее крупным из которых является производитель фармацевтических препаратов ОАО «Фармак». Так, на базе индустриального парка предприятие реализует инвестпроект по организации производства активных фармацевтических компонентов. Сумма инвестиций в реализацию проекта - до 15 млн. долларов.

В ближайшее время на базе «Свемы» планируют начать свои проекты фирмы из Китая, Польши, Италии и Германии.

Индустриальный парк «Свема», по прогнозам специалистов, позволит создать около 10 тыс. рабочих мест для жителей Шостки и района.

По словам Ю.ЧМЫРЯ, инвестор получит здесь условия для организации производства, развитую инфраструктуру, квалифицированных специалистов и полное сопровождение инвестиционного проекта на всех этапах его реализации по принципу единого окна.

Индустриальный парк «Свема» создан в 2011 году на территории бывшего завода светочувствительных материалов в городе Шостка Сумской области. Площадь парка составляет 326 га. Индустриальный парк обладает техническими характеристиками, необходимыми для организации производства любой сложности. Это обеспечение электроэнергией (до 115 МВт/час), теплом (550 Гкал/ч), природным газом (500 тыс. кубометров в сутки), технической водой (3 тыс. кубометров в час).

В конце 2011 года правительство утвердило Государственную целевую программу развития индустриального (промышленного) парка «Свема».