Нафтогаз предлагает свои хранилища европейским компаниям

НАК «Нафтогаз Украины» обсуждает с европейскими компаниями вопрос совместного использования украинских подземных хранилищ газа (ПХГ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в Киеве заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН, выступая на третьей ежегодной конференции Адама Смита (украинский энергетический форум).

«Мы готовы предоставить Европе возможность использования украинских ПХГ для хранения собственного газа… Сейчас идет встреча с одной из немецких компаний, которая проявила интерес и предложила свои условия», - сказал он.

При этом он добавил, что очень скоро компания планирует завершить эти переговоры.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» имеет одну из мощнейших в Европе сетей подземных хранилищ газа (ПХГ), которая является важной неотъемлемой технологической составляющей газотранспортной системы Украины.На сегодня компания эксплуатирует 12 ПХГ. Общая активная емкость подземных газовых хранилищ составляет 31 млрд. куб. м.