В Европе составили интернет-словарь для страдающий аллергией
04:04, 29 августа 2007Общество
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... на 24 языках, бесплатный
Европейские общества защиты потребителей составили и разместили в интернете универсальный словарь для туристов-аллергиков, который содержит перевод, в том числе на русский язык, названий продуктов, вызывающих аллергическую реакцию, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на бельгийские СМИ.
Аллергики-туристы могут получить перевод полного списка аллергенных продуктов в странах Европы на 21 из 23 официальных языков Евросоюза, а также на турецком, исландском и норвежском.
Пользоваться словарем можно бесплатно.
Кроме того, в словаре есть информация об ингредиентах на продуктовых этикетках в странах-членах ЕС.
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