В Европе составили интернет-словарь для страдающий аллергией

Европейские общества защиты потребителей составили и разместили в интернете универсальный словарь для туристов-аллергиков, который содержит перевод, в том числе на русский язык, названий продуктов, вызывающих аллергическую реакцию, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на бельгийские СМИ.

Аллергики-туристы могут получить перевод полного списка аллергенных продуктов в странах Европы на 21 из 23 официальных языков Евросоюза, а также на турецком, исландском и норвежском.

Пользоваться словарем можно бесплатно.

Кроме того, в словаре есть информация об ингредиентах на продуктовых этикетках в странах-членах ЕС.