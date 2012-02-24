В Киеве сосулька убила женщину

В Киеве сосулька, упавшая с крыши дома, убила 65-летнюю женщину.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, трагедия произошла сегодня приблизительно в 13.30 возле дома по улице Воздвиженской, 27.

На место происшествия выехали следственно-оперативные группы.

Как отметили в милиции, за эту зиму это первый такой случай в столице.