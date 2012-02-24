В Киеве сосулька убила женщину
16:18, 24 февраля 2012Общество
3394 0
На место происшествия выехали следственно-оперативные группы
В Киеве сосулька, упавшая с крыши дома, убила 65-летнюю женщину.
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, трагедия произошла сегодня приблизительно в 13.30 возле дома по улице Воздвиженской, 27.
На место происшествия выехали следственно-оперативные группы.
Как отметили в милиции, за эту зиму это первый такой случай в столице.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter