В Киеве сосулька убила женщину

16:18, 24 февраля 2012
Общество
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На место происшествия выехали следственно-оперативные группы

В Киеве сосулька, упавшая с крыши дома, убила 65-летнюю женщину.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, трагедия произошла сегодня приблизительно в 13.30 возле дома по улице Воздвиженской, 27.

На место происшествия выехали следственно-оперативные группы.

Как отметили в милиции, за эту зиму это первый такой случай в столице.

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