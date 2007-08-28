Тимошенко призывает не голосовать за ”непроходные” партии

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывает людей не распылять голоса на предстоящих парламентских выборах, голосуя за непроходные партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня вечером на центральной площади Кировограда, где, по данным милиции, собралось около 3,5 тысяч ее сторонников.

Выступая на митинге, Ю.Тимошенко заявила: «В Верховной Раде Украины следующего созыва будет три с половиной партии. БЮТ, политическая партия Президента и, к сожалению, Партия регионов. Не будет социалистов, которые обменяли мораль на пенсию для Александра МОРОЗА. Могут быть коммунисты, которые являются лишь обломком политической силы».

Кроме белых флагов с политической символикой БЮТ, митингующие держали знамена “Нашей Украины” и “Народной самообороны”. По словам руководителя городской организации НСНУ Александра ДАНУЦЫ, представители его партии вышли на митинг по своей инициативе с целью поддержать политического союзника. А вот, когда на прошлой неделе в Кировоград приезжали Юрий ЛУЦЕНКО и Вячеслав КИРИЛЕНКО, сторонников БЮТ на их митинге не наблюдалось.