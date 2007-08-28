Тимошенко будет следить за «Криворожсталью»

Блок Юлии Тимошенко будет следить за всеми процессами развития металлургического комбината «Арселор Миттал Кривой Рог» (бывшей «Криворожстали»).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом лидер блока Юлия ТИМОШЕНКО сообщила в Кривом Роге после встречи с руководством предприятия.

«Наша политическая команда, которая практически была соучредителем честной приватизации, будет следить за всеми процессами развития «Криворожстали», - сказала она.

Лидер БЮТ также сообщила, что чистая прибыль меткомбината за первое полугодие 2007 года возросла на 41,5%, почти на 1 млрд. грн. возросли отчисления предприятия в государственный бюджет Украины.

«В действительности сегодня, насколько я поняла после общения с руководством предприятия, производство развивается», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Руководители «Арселор Миттал Кривой Рог» сообщили лидеру БЮТ, что сегодня средняя зарплата на комбинате составляет 2640 грн.

«Если сравнить эту цифру с ноябрем 2006 года, когда мы пришли на предприятие, то заработная плата составляла 1540 грн. Фонд заработной платы увеличился на 100 млн. долларов», - сказал генеральный директор «Арселор Миттал Кривой Рог» Нарендра ЧОДЕРИ.

«Сегодня этот комбинат по уровню зарплаты занимает первое место в Украине среди всех металлургических комбинатов и идет с достаточным отрывом. Это говорит о том, что все обещания, которые давались инвесторами профсоюзам при подписании приватизационного договора, выполняются успешно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Руководство меткомбината также сообщило, что запланировано выделение средств на обновление производства. По словам руководства, в предприятие необходимо вложить еще около 2 млрд. грн., чтобы достичь европейского уровня. Если сейчас меткомбинат производит 7 млн. тонн стали, то через 2 года планирует выйти на 12 млн. тонн.

Ю.ТИМОШЕНКО рассказала, что сегодня на предприятии открыта программа увольнения людей по собственному желанию или по возрасту с достаточно большой материальной помощью, которая составляет от 30 до 60 тыс. грн. в зависимости от стажа и возраста работников.

Руководство «Арселор Миттал Кривой Рог» пообещало лидеру БЮТ обратить внимание на неудовлетворительную зарплату тех работников, на которых увеличивается нагрузка при увольнении по собственному желанию или по возрасту других работников, а также провести переговоры по этому вопросу с профсоюзами предприятия.

Н.ЧОДЕРИ сказал, что для него была «большая честь принимать Ю.ТИМОШЕНКО у нас на предприятии». «Мы воспользовались этим случаем для того, чтобы рассказать ей, что мы сделали за последние 2 года и что мы планируем сделать в будущем», - подчеркнул он.

По словам Н.ЧОДЕРИ, «Юлия ТИМОШЕНКО, конечно же, больше всего интересовалась социальными вопросами. Мы информировали Юлию ТИМОШЕНКО, в чем заключается наша работа. Она предложила нам дополнительные пути решения, предоставила дополнительную информацию, которая будет очень полезна для нас». Кроме того, он отметил, что услышал много предложений от Ю.ТИМОШЕНКО по поводу того, как лучше решить социальные проблемы работников.

«Мы будем очень серьезно работать над решением таких вопросов с нашими профсоюзами. Наша цель – повысить стандарты для работников предприятия», - сказал Н.ЧОДЕРИ.

Также во время встречи с лидером БЮТ руководители «Арселор Миттал Кривой Рог» сообщили об успешном развитии предприятия с момента его приватизации в 2005 году.

По их данным, платежи в бюджет в 2006 году составляли 2 млрд. грн.., в том числе: налог на прибыль 1,1 млрд. грн. (прирост к 2005 году 53,7%), отчисления в местный бюджет – 231,3 млн. грн. (прирост к 2005 году 26,5%), отчисления в государственные целевые фонды - 497,5 млн. грн. (прирост к 2005 году 20,4%). Рост тарифных ставок и окладов за 18 месяцев составил 40%, а средней заработной платы - более 70%. Всего за 2006 год выполнено капитальных инвестиций на сумму 677,8 млн. грн. (прирост к 2005 году 51%). На природоохранные объекты потрачены 190,7 млн. грн. (12,2%). По итогам 2007 года затраты на природоохранные объекты предусмотрены в размере 255 млн. грн.

Как отмечалось на встрече, сообщает пресс-служба БЮТ, ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» - одно из немногих предприятий горно-металлургического комплекса Украины, которое строит жилье для своих работников. На 2007 год выделены 15 млн. грн. для строительства 128-квартирного дома, введение которого в эксплуатацию должно состояться в октябре текущего года. Реализуется программа социального партнерства с организациями и учреждениями города (приобретение оборудования для больницы №8, выделение средств Дому ребенка, школам, Криворожской епархии). На эти цели в 2007 году выделены 12 млн. грн. Также планируется принятие 600 молодых специалистов, выпускников вузов и техникумов.