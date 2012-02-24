27 мая состоятся внеочередные выборы
07:30, 24 февраля 2012Общество
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"За" - 339 карточек
27 мая 2012 года в городе Щорс Черниговской области состоятся досрочные выборы мэра.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 339 народных депутатов из 415, зарегистрированных в сессионном зале.
В этот же день также состоятся внеочередные выборы сельского головы в 33 населенных пунктах, одного поселкового головы и одного сельского совета.
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