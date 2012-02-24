27 мая состоятся внеочередные выборы

27 мая 2012 года в городе Щорс Черниговской области состоятся досрочные выборы мэра.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 339 народных депутатов из 415, зарегистрированных в сессионном зале.

В этот же день также состоятся внеочередные выборы сельского головы в 33 населенных пунктах, одного поселкового головы и одного сельского совета.