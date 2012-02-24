Visa и MasterCard могут уйти из Украины

Регуляция рынка электронных платежей со стороны Национального банка Украины может иметь негативные последствия для рынка безналичных операций.

В частности, комментируя проект постановления НБУ "О надзоре за платежными системами", руководитель офиса Visa в Украине Светлана Георбелидзе отметила, что документ содержит положения, которые значительно ограничивают свободную конкуренцию на рынке безналичных платежей, пишет издание "Экономические известия".

В частности, фактически может возникнуть монополия на осуществление маршрутизации, клиринга и обработки транзакций одним поставщиком услуг на территории Украины.

Принятие такого законопроекта, по мнению топ-менеджера Visa в Украине, может привести к целому ряду негативных последствий для внутриукраинского сектора безналичных платежей, в частности к снижению надежности системы.

Также Георбелидзе отметила, что намерения НБУ обязать международные платежные системы проводить расчеты в Украине исключительно в гривне могут повлиять на последующую способность международных платежных систем (таких, как те, которые обслуживают карточки Visa/MasterCard) выполнять свои обязательства.

Эксперты считают, что если новые инициативы НБУ будут реализованы, то международным платежным системам придется или согласиться с сокращением доходов и принять риск того, что подобные решения в других странах приведут к большим потерям, или отказаться от украинского рынка.

Экономическая правда