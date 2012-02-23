Белорусские геологи будут искать уран на границе с Украиной

Белорусские геологи надеются найти недалеко от границы с Украиной уран.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил директор департамента геологии министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Владимир ВАРАКСА.

"Перспективы обнаружения урана есть", - сказал он.

"Вопрос разведки и освоения таких залежей, конечно, комплексный и сложный - это и получение, и обогащение. Однако задача перед нами определена, и мы будем над ней работать", - отметил В.ВАРАКСА.

Он пояснил, что выполнение соответствующих работ предусмотрено программой освоения месторождений полезных ископаемых и развития минерально-сырьевой базы Беларуси на 2011-2015 годы.

По словам В.ВАРАКСЫ, поиски урановой руды будут вестись на юге Гомельской области на границе с Украиной.