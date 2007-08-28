Цушко скрывает факт серийного убийства пяти детей?

Москаль обвиняет Цушко в замалчивании информации о серийных убийствах в Запорожской области

Министр внутренних дел, кандидат в депутаты от СПУ Василий Цушко замалчивает факт серийных убийств в городе Днепрорудное Запорожской области. Об этом в интервью «Ирта-FAX» заявил кандидат в народные депутаты от блока НУ–НС Геннадий Москаль.

Геннадий Москаль, ссылаясь на УМВД в Запорожской области, рассказал, что в городе Днепрорудное в течение несколько месяцев убито 5 детей. «Цушко с экранов телевизоров рассказывает об улучшении показателей раскрываемости преступности, но факты по маньяку в Запорожской области замалчиваются, - отметил Геннадий Москаль. – Вместо того, чтобы заниматься сегодня агитацией, Цушко должен был бы возглавить оперативную группу по поиску серийного маньяка-убийцы».

Он также подчеркнул, что бездействие милиции в Запорожской области сегодня ставит под угрозу жизни жителей Днепрорудного. «Весь город сегодня находится в страхе», - отметил Геннадий Москаль.