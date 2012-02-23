В Киевском метро - проблемы: поезда пришлось пустить по одной колее
14:35, 23 февраля 2012Общество
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Винят таяние снега
В Киевском метрополитене на перегоне между станциями "Выдубичи" и "Славутич" в 12.13 возникли проблемы с электроснабжением - исчезло напряжение.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе метрополитена.
"В связи с этим организовано движением поездов между станциями "Сырец" и «Дружба народов», и "Червонный хутор" - "Осокорки". Кроме этого, по одной колее курсируют поезда между станциями "Выдубичи" и "Славутич", - сообщили в пресс-службе.
Причина проблем с электроснабжением устанавливается, принимаются меры для возобновления нормального движения.
Из другого источника агентству стало известно, что проблемы с электроснабжением могли возникнуть в связи с интенсивным таянием снега.
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