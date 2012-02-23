В Киевском метро - проблемы: поезда пришлось пустить по одной колее

В Киевском метрополитене на перегоне между станциями "Выдубичи" и "Славутич" в 12.13 возникли проблемы с электроснабжением - исчезло напряжение.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе метрополитена.

"В связи с этим организовано движением поездов между станциями "Сырец" и «Дружба народов», и "Червонный хутор" - "Осокорки". Кроме этого, по одной колее курсируют поезда между станциями "Выдубичи" и "Славутич", - сообщили в пресс-службе.

Причина проблем с электроснабжением устанавливается, принимаются меры для возобновления нормального движения.

Из другого источника агентству стало известно, что проблемы с электроснабжением могли возникнуть в связи с интенсивным таянием снега.