Слишком азартных украинцев теперь можно признать недееспособными

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты» относительно ограничения гражданской дееспособности лиц, которые злоупотребляют азартными играми.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона в целом проголосовали 340 народных депутатов из 413, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено внести в Гражданский и Гражданский процессуальный кодекс Украины изменения, которые предусматривают возможность ограничения судом гражданской дееспособности физических лиц, которые болезненно злоупотребляют азартными играми.

Человек, злоупотребляющий азартными играми, ограничивается в своем праве самостоятельно распоряжаться своим имуществом. Попечитель такого человека будет контролировать его расходы, и не будет позволять отчуждать свое имущество ради азартных игр.

Под злоупотреблением азартными играми понимаются случаи, когда человек тратит большую часть своего заработка, продает свое личное имущество, в результате чего он или люди, находящиеся на его иждивении, оказываются в трудном положении.