Шуфрич просит не поднимать панику

Министр по чрезвычайным ситуациям Нестор ШУФРИЧ призывает журналистов не нагнетать ситуацию среди населения Крыма из-за пожара в Алупкинском лесничестве Ялтинского горно-лесного природного заповедника.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, по словам Н.ШУФРИЧА, вопрос об эвакуации людей «даже не стоит». «В случае возникновения ситуации, потребующей немедленной эвакуации населения, я заявляю, что у нас хватит опыта, техники и средств, чтобы оперативно решить эту проблему, однако вопрос об этом даже не стоит», - отметил министр.

По данным крымского Главка МЧС, благодаря привлеченной авиации пожар пошел на спад. Только за один день (27 августа – УНИАН) специальная авиатехника сбросила на пылающие деревья несколько сотен тонн воды. «Пилот пожарного самолета рассказал, что благодаря совместному тушению людей, техники, вертолетов и самолета прогресс и эффективность заметны на глазах», - отмечают спасатели.

Н.ШУФРИЧ выразил благодарность всем, принимавшим участие в тушении пожара, особенно он отметил «отличную работу пилотов специальной пожарной авиации».

Накануне ряд телеканалов распространили информацию о планируемой эвакуации жителей многих населенных пунктов Южного берега Крыма. Эта информация была также продублирована многими интернет-изданиями.

Как сообщал УНИАН, 24 августа произошло возгорание на территории Алупкинского лесничества Ялтинского заповедника.

Виновный в возникновении пожара – заблудившийся в горах 29-летний турист из Харькова, который развел костер, чтобы привлечь к себе внимание, уже задержан органами милиции. Возбуждено уголовное дело, санкция по статье предусматривает ответственность от 7-ми до 10-ти лет лишения свободы.

На месте пожара были обнаружены тела лесника и его жены. Во время тушения пожара травмированы также два сотрудника МЧС, по словам медиков, у спасателей незначительные травмы.

26 августа Н.ШУФРИЧ прибыл в Крым из Херсона, чтобы лично руководить тушением пожара.

Спасатели МЧС Украины отказались от помощи своих российских коллег, которые предложили использовать для тушения пожара несколько вертолетов К-32, дислоцирующихся в Анапе (РФ).