В Киеве грабитель расстрелял кассира

В Киеве произошло ЧП: молодой человек ворвался в ломбард на пр. Бажана и начал стрелять. «Парень несколько раз выстрелил в сотрудницу ломбарда и стал требовать деньги и драгоценности, — рассказал «Сегодня» начальник пресс-службы милиции Киева Игорь Михалко. — Стрельбу услышали люди в соседнем помещении и вызвали милицию. Злоумышленник был задержан бойцами патрульно-постовой службы на горячем».

По словам Михалко, взять налетчика помогла спецсистема «Цунами»: получив сигнал, дежурный увидел на мониторе, какой из патрулей ближе всего к месту ЧП, и направил его на помощь. Сотрудница ломбарда с ранениями в больнице.