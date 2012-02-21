Закарпатье получит 5 млн. крон из Чехии

Чешский край Высочина согласовал выделение на реализацию восьми социальных проектов в Закарпатской области 5 млн. крон.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сотрудник пресс-службы Закарпатского областного совета Владислав МИКИТА.

По его словам, в пятницу, 17 февраля, в Ужгороде состоялась встреча делегации края Высочина Чешской Республики во главе с директором краевой администрации, председателем Благотворительного фонда «Виза» Зденеком КАДЛЕЦОМ с председателем Закарпатского областного совета Иваном БАЛОГОЙ.

В ходе встречи согласован план сотрудничества на 2012 год, который предусматривает реализацию восьми совместных инвестиционных проектов.

По данным пресс-службы, на реализацию этих проектов совет края Высочина выделил в бюджете 5 млн. чешских крон, что в эквиваленте составляет около 2,4 млн. гривень.

Среди согласованных проектов, в частности, завершение реконструкции СОШ с. Лазещина Раховского района, достройка детского сада в с. Большая Копаня Виноградовского района, замена окон в школе имени Масарика в г. Свалява, школе в с. Рудниковая Гута Свалявского района и в Ужгородском национальном университете.

«Также среди этих проектов запланировано провести реконструкцию зданий под дошкольные учебные заведения в селах Соймы Межигорского района и Скотарское Воловецкого района и под амбулаторию общей практики семейной медицины в селе Липовец Хустского района. Будет оказана также помощь в завершении реконструкции дома социальной защиты в селе Богдан Раховского района», - добавил В.МИКИТА.

Также, по данным пресс-службы Закарпатского облсовета, во время переговоров был обсужден вопрос организации церемонии подписания дополнительного соглашения к Договору о сотрудничестве между Закарпатской областью и краем Высочина, которую предусматривается провести 16 марта этого года в г. Мукачеве, куда прибудет многочисленная делегация края Высочина и Парламента Чехии.