Возникла реальная угроза закрытия автобусного маршрута Киев–Чернобыль

Общественное объединение "Чернобыльская община" заявляет, что возникла реальная угроза закрытия автобусного маршрута от столицы до Чернобыля.

Как сообщила редактор местной газеты "Прип‘ять і земля древлянська" Нина МЕЛЬНИК, “раньше в 30-километровую зону отчуждения можно было попасть только по специальному разрешению, а добраться до места работы и оттуда домой - только на ведомственном транспорте, что, конечно, вызывало определенные неудобства для других категорий населения, поскольку в Чернобыле ежедневно работает свыше тысячи вахтовиков, которые обслуживают предприятия и учреждения Администрации зоны отчуждения”.

По ее словам, “свыше 20 лет никому из властных чиновников не было дела до транспортных интересов и проблем "чернобыльцев", и только общественное объединение "Чернобыльская община" выступило с инициативой открытия маршрута “Киев - Чернобыль”. “После трехмесячной канцелярской волокиты в Администрации зоны отчуждения выдали спецразрешение на пассажирские перевозки предпринимателю Василию ГИРЕНКО, урегулировав маршрут трех микроавтобусов до Чернобыля через населенные пункты Катюжанка, Дымер, Иванков и контрольно-пропускной пункт "Дитятки", - сообщила Н.МЕЛЬНИК.

Однако сегодня, сообщила она, возникла реальная угроза закрытия маршрута от столицы до Чернобыля. Представитель общественной организации объяснила, что для осуществления пассажирских перевозок на междугородном внутренне областном маршруте общего пользования “Чернобыль – Киев АС «Полесье» необходимо только пролонгировать срок действия специального разрешения на право продолжения деятельности в зоне отчуждения участника объединения «Чернобыльская община» ЧП ГИРЕНКО В.М. “Заявление на получение специального разрешения, адресованное на имя начальника государственного департамента Администрации зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения господина ВУСА, подписали все должностные лица названного учреждения, указанные в перечне дополнения к документу «Порядок рассмотрения заявлений и приложенных к заявлению документов для принятия решения о выдаче или продолжении действия спецразрешения на продолжение отдельных видов деятельности на территории зоны отчуждения». Не подписал только господин ВУС, ничем не мотивируя свой отказ”, - отметили в ОО “Чернобыльская община” и призвали общественность не допустить закрытия указанного маршрута.