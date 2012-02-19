Водитель прятал под сиденьем 12 килограммов маковой соломки

В Житомирской области задержан мужчина, который перевозил 12 кг маковой соломки.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ в Житомирской области.

43-летнего житомирянина милиция задержала вчера, 17 февраля, в одном из сел Новоград-Волынского района.

Как рассказал сотрудник пресс-службы УГАИ Николай ЯЦКЕВИЧ, во время проведения рейда милиция остановила микроавтобус «Пежо». Водитель заметно нервничал в присутствии правоохранителей.

Во время проверки документов и осмотра автомобиля в тайнике под сиденьем в салоне автомобиля правоохранители нашли в мешке маковую соломку. Водитель пытался выбросить ее, но сделать это ему не удалось.

Позже водитель сознался милиции, что приобрел наркотики для сбыта.

Задержанного доставили в Новоград-Волынский горотдел милиции. По этому факту проводится проверка.