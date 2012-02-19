Оперативники 10 раз купили наркотики

Работники УБОП УМВД Украины в Кировоградской области разоблачили преступную группу с признаками организованности, члены которой подозреваются в сбыте психотропных веществ на территории областного центра на протяжении 2011-2012 годов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в области.

В состав группы входили пять человек, все жители Кировограда в возрасте от 25 до 35 лет. Действовали злоумышленники по четко распределенным обязанностям. Клиентов для сбыта товара подыскивали из круга наркозависимых горожан. С целью сокрытия незаконной деятельности постоянно изменяли место жительства и средства перемещения.

В результате проведения 10 оперативных закупок работники милиции задокументировали преступную деятельность группы.

Для задержания участников преступной группы были привлечены работники спецподразделения «Сокол». При обысках по месту жительства подозреваемых оперативники обнаружили и изъяли несколько десятков граммов психотропного вещества «метамфетамин», 4 килограмма наркотического средства «канабис», 104 тыс. грн., а также более 20 патронов калибра 5,6 мм

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 115 УПК Украины. По фактам совершенных преступлений возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения боеприпасов по ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Следственные действия продолжаются.