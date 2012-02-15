Киевских художников сегодня начнут выбрасывать на улицу?

Киевских художников собираются выставить из мастерских, несмотря 20-градусный мороз. Об этом заявил художник Тимур МАСАУТОВ в эфире социального ток-НЕшоу «Киевский форум» с Реной НАЗАРОВОЙ.

По его словам, выселение должно начаться 15 февраля: «Получено предписание на выселение творческих мастерских 14-ти художников в Печерском районе столицы. То есть будут опечатаны эти мастерские, и начнётся свалка. Художники пообещали, что живыми они оттуда не выйдут».

«Причём, – подчеркнул Т.МАСАУТОВ, – из нежилого фонда вдруг за один месяц всё было переведено в жилой фонд. 30 лет я лично снимаю свою мастерскую на ул. Архитектора Городецкого, 12, и вдруг возникает вот такая сделка!».

Председатель Киевской организации Национального союза художников Украины Леонид СОТНИК также сообщил, что, несмотря на постановление суда, выселение всё ещё продолжает угрожать творческим мастерским на Андреевском спуске, 18.

«Андреевский, 18 тоже 15 февраля должны выселить. Там есть три иска в суд. Уже давно Подольский райсовет их проиграл, но частная компания, не знаю, каким путём, приватизировала эти помещения, вместе с художниками. Уже какое-то крепостное право пошлó», – отметил Л.СОТНИК.

Угроза выселения нависла и над всемирно известным художником – народным художником Украины, автором эмблемы Международного фестиваля молодёжи и студентов (Москва, 1985 г.) Рафаэлем МАСАУТОВЫМ, отцом Т.МАСАУТОВА.

«Я свою мастерскую на ул. Архитектора Городецкого, 10, арендую с 1973 года и недавно получил предписание немедленно освободить это помещение», – сообщил в эфире «Киевского форума» Р.МАСАУТОВ.

Как сообщал УНИАН, по информации председателя постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры и туризма Александра БРИГИНЦА, помещения художников Национального союза художников Украины на ул. Андреевский спуск, 18, должны быть освобождены из-за предупреждения об их пожароопасности. Соответствующие объявления с требованием выселиться до 4 января 2012 года, со ссылкой на выводы Главного управления Гостехногенбезопасности г. Киева, были распространены ООО «Авианбуд», которое судится с художниками за это помещение.

Однако депутат убеждён, что отсутствие людей в здании – это путь к его уничтожению. А.БРИГИНЕЦ предположил, что «такой способ рейдерского захвата» может свидетельствовать о намерениях общества «Авианбуд» устроить в доме на ул. Андреевский спуск, 18, пожар, чтобы уничтожить его и построить на этом месте новое здание. Аналогичная схема, по словам А.БРИГИНЦА, была применена и к историческому дому возле гостиницы «Hyatt» на ул. А. Тарасовой, 4, из которого были отселены люди, а впоследствии он был уничтожен огнём.

По данным депутата, в 2007 году помещение на ул. Андреевский спуск, 18, было продано частным структурам, вопреки праву Национального союза художников Украины, как арендатора, выкупить это здание, реконструкцию которого готовы были осуществить инвесторы. Сегодня художники доказывают в суде, что продажа здания осуществлена незаконно и вопреки интересам города. Решение о покупке здания коммерческой структурой изучается прокуратурой города Киева.

Данные помещения мастерской союз арендует с 1982 года. Там работают 18 художников. Согласно арендному договору, художники могут находиться в помещении до реконструкции, плана и утверждённой документации которой ещё даже не существует.