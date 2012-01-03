На Андреевском спуске, 18 могут устроить пожар?

Председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ обеспокоен ситуацией вокруг мастерской Национального союза художников Украины по ул. Андреевский спуск, 18.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политика.

По информации А.БРИГИНЦА, художники получили предупреждение о необходимости освободить помещение якобы из-за пожарной опасности. Соответствующие объявления с требованием выселиться до 4 января 2012 года со ссылкой на заключения ГУ Гостехногенбезопасности г. Киева были распространены ООО «Авианбуд», которое судится с художниками за это помещение.

По мнению председателя комиссии, это является свидетельством того, что «рейдеры используют для достижения своих целей госслужбы».

«Странным выглядит требование освободить помещение именно из-за пожарной опасности. Неужели с отсутствием в доме людей пожарная безопасность в нем улучшится? Повторюсь, художников не обязали улучшить противопожарные условия, а сразу требуют выселения», - подчеркнул А.БРИГИНЕЦ.

По словам депутата Киевсовета, между художниками и представителями пожарной безопасности не был составлен План мероприятий по устранению нарушений с конкретными сроками выполнения, наличие которого предусмотрено нормативно-правовой базой. При наличии такого плана мероприятий, даже в случае нарушений требований пожарной безопасности, управление может не только не прекращать деятельность мастерских, но и даже выдавать разрешения на начало работы новосозданных предприятий.

«В связи с реконструкцией Андреевского спуска опасность умышленного поджога и уничтожения здания усиливается, поскольку никакая пожарная машина к нему не подъедет. Поэтому только сами художники, которые никак не заинтересованы в уничтожении мастерских, в которых они работают, являются надеждой на спасение этого дома», - уверен А.БРИГИНЕЦ.

Он убежден, что отсутствие людей в здании - это путь к его уничтожению. Депутат Киевсовета высказал предположение, что “такой способ рейдерского захвата” может свидетельствовать о намерениях общества устроить в доме по ул. Андреевский спуск, 18, пожар, чтобы уничтожить его и построить на этом месте новое здание. Аналогичная схема, по словам А.БРИГИНЦА, была применена и к историческому зданию возле гостиницы Hyatt по ул. А. Тарасовой, 4, из которого были отселены люди, а впоследствии он был уничтожен огнем.

«Милиция не возбудила уголовное дело по факту поджога здания, следовательно, выходит, что дом вспыхнул сам по себе. Не произойдет ли так же и с этим зданием?», - выразил предостережение А.БРИГИНЕЦ.

По данным депутата, в 2007 году помещение по ул. Андреевский спуск, 18, было продано частным структурам, вопреки праву Союза художников как арендатора выкупить это здание, реконструкцию которого готовы были осуществить инвесторы. Сегодня художники доказывают в суде, что продажа здания осуществлена незаконно и вопреки интересам города. Решение о приобретении здания коммерческой структурой изучается прокуратурой города Киева.

Данное помещение Союз арендует с 1982 года, в мастерской работают 18 художников. Согласно арендному договору, художники могут находиться в помещении до реконструкции здания, плана и утвержденной документации которой еще даже не существует.