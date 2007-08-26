Два человека погибли в машине на ”ялтинском” пожаре

На месте пожара на территории Алупкинского лесничества Ялтинского горно-лесного природного заповедника обнаружены жертвы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Советов министров АРК, в своем автомобили, окруженные огнем, погибли мужчина и женщина. Обстоятельства их гибели выясняются.

Во время тушения пожара травмированы также два сотрудника МЧС.

Сегодня в Симферополе состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Совета министров АРК, на которой приняты необходимые меры для тушения лесного пожара в районе Алупки. На место чрезвычайной ситуации выехали председатель Совмина Крыма Виктор ПЛАКИДА, руководители и специалисты других министерств и служб АРК.

По информации заместителя председателя Совета министров АРК Эдуарда ГРИВКОВСКОГО, в настоящий момент площадь пожара составляет более 50 га. Для борьбы с огнем задействовано более 800 человек, более 40 единиц техники. Созданный при Совмине Крыма штаб по борьбе с чрезвычайной ситуацией вызвал подкрепление противопожарной авиации. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Совмина АРК ходатайствовала о выделении из резервного фонда правительства 250 тыс. грн. и 4 тонн бензина, 2 тонн солярки для заправки противопожарной техники. Решение об этом должен принять Совет министров Крыма на чрезвычайном заседании, которое, как ожидается, состоится сегодня.

Пожару присвоена высокая категория сложности. Это объясняется тем, что горение леса происходит в труднодоступной горной местности, где необходимы специальные средства тушения и специальные подразделения пожарных.

По словам Э.ГРИВКОВСКОГО, виновник пожара - турист из Харькова, который зажег костер, задержан органами милиции. Ведется следствие.