Ахметов планирует потратить на киевский ЦУМ $100 млн

Компания «ЭСТА Холдинг» намерена инвестировать более 100 млн. долл. в реконструкцию ЦУМа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, группа «ЭСТА» начала подготовительные работы, предшествующие реконструкции ЦУМа.

В результате реконструкции, которая продлится до осени 2014 года, общая площадь универмага увеличится вдвое - до 45 тыс. кв. м, а также появится подземная парковка на 200 мест. Этого удастся достичь благодаря использованию территории внутреннего двора и подземного пространства. Фасад здания постройки 1939 года сохранится в неизменном виде, сообщили в пресс-службе.

"Мы сохраним лицо Крещатика: за историческим фасадом ЦУМа будет возведено новое здание универмага, уникальное по своей архитектуре и комфортное для покупателей. Мы привлекаем к проекту лучших специалистов и планируем инвестировать в реконструкцию более 100 млн. долл.", - сказал инвестиционный директор компании «ЭСТА Холдинг» Максим ГРОМАДЦОВ.

По данным пресс-службы, ЦУМ сохранит традиционный формат универмага. В планах "ЭСТА Холдинга" - привлечь профессиональных операторов с демократичной ценовой политикой и широким ассортиментом. На двух подземных уровнях разместится парковка; мужская, женская, детская одежда и товары для дома займут с 1-го по 6-й этажи, а крыша с обзорной террасой отведена под рестораны. Также проектом предусмотрено наличие супермаркета.

Планируется, что в обновленном ЦУМе появятся бренды, которые еще не представлены в Украине, а также существующие на украинском рынке. Часть площадей планируется отвести под линейку премиальных товаров. Управлять зданием будет компания "ЭСТА Холдинг".

Архитектурная концепция обновленного ЦУМа была разработана английским архитектурным бюро Беной (Benoy) в партнерстве с украинскими архитекторами. Одной из достопримечательностей универмага будет наклонный атриум, увенчанный стеклянным куполом, и световые инсталляции.

Как сообщал УНИАН, группа «ЭСТА» планирует начать проведение реконструкции киевского Центрального универмага в феврале 2012 года.

В марте 2011 года группа «ЭСТА» завершила процесс концентрации активов ООО «ТД «Киевский ЦУМ» и ООО «М-Сервис» в ООО «Столичный ЦУМ» – компанию, созданную для управления и развития данного проекта.

Справка УНИАН. Компания «ЭСТА Холдинг» – управляющая компания Группы «ЭСТА», холдинга недвижимости группы «СКМ». ООО «ЭСТА Холдинг» на 100% входит в группу «СКМ».

«ЭСТА Холдинг» выступает в качестве инвестора и девелопера, а также осуществляет стратегическое управление объектами коммерческой, гостиничной и жилой недвижимости.

В группу «ЭСТА» входят отели «Донбасс Палас» (Донецк), «Опера» (Киев), «Киев» (Донецк), логистический комплекс (Днепропетровск), а также ряд проектов на стадии реализации (многофункциональный комплекс «Пушкинский» (Донецк), многофункциональный комплекс по ул. Фроловской (Киев), многофункциональный комплекс на Московской площади (Киев) и др.). Кроме того, группа является совладельцем бизнес-центра «Леонардо» (Киев).

Центральный универмаг (Киев) был открыт в 1939 году. Здание общей площадью более 21,5 тыс. кв. м расположено на пересечении ул. Крещатик и Богдана Хмельницкого.